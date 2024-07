NRW startet in die Ferien: ADAC erwartet „Sommerstauwelle“ in Richtung Nord- und Ostsee

Autos fahren auf der Autobahn A7 in Richtung Norden in den Elbtunnel. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archiv

Mit dem Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende erwartet der ADAC die erste „Sommerstauwelle“ auf den Straßen in Richtung Nord- und Ostsee. Das Gedränge auf den Autobahnen werde zu einer Belastungsprobe für die Urlauber:innen werden, sagte der Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs, Christian Hieff. Fünf andere Bundesländer, darunter Niedersachsen und Bremen, haben bereits seit zwei Wochen Ferien.

Am Freitag treffen den Angaben zufolge rückreisende Dänemark- und Küstenurlauber:innen aus Bremen und Niedersachsen auf Ferienstarter:innen aus Nordrhein-Westfalen, die an die Strände wollen. Dazu kommen der normale Pendlerverkehr rund um Hamburg und – bei schönem Wetter – viele Ausflügler:innen. „Jetzt wird es stressig auf den Autobahnen“, erklärte der ADAC in seiner Stauprognose. Die Spitzenzeiten der Reisewelle erwartet der Autoclub für Freitagnachmittag sowie Samstagvor- und -nachmittag. Am Freitagabend findet im Hamburger Volksparkstadion das EM-Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich statt (21 Uhr). Dazu werden rund 50.000 Besucher:innen erwartet.

Dreiviertelstunde mehr für Elbtunnel einplanen

Auf der A7 Hannover-Flensburg muss vor einer Baustelle südlich von Hamburg bei Egestorf in Richtung Norden und bei Thieshope in Richtung Süden mit Stau gerechnet werden. Auch die Bauarbeiten südlich und nördlich des Elbtunnels werden für Verzögerungen von einer Dreiviertelstunde und länger sorgen, schätzt der ADAC. Zwischen Hamburg und Flensburg (Schleswig-Holstein) verlangsamen Baustellen bei Bordesholm und Owschlag den Verkehr. Allerdings werden dort die Fahrspuren nur verschwenkt, wie es von der Autobahn GmbH Nord hieß. Wegen der Fußball-EM ist an der Grenze zu Dänemark bei Flensburg mit Kontrollen zu rechnen.

Baustellen auf der A1 zwischen Hamburg und Fehmarn

Auf der A1 Hamburg-Lübeck könnte es vor allem bei Bargteheide zu Verzögerungen kommen. Wegen Brückenarbeiten wird die Autobahn in dem Bereich in beide Richtungen von drei auf zwei Fahrspuren verengt. Nördlich von Lübeck droht ein Zeitverlust an einer Baustelle zwischen Bad Schwartau und Pansdorf in Richtung Süden. Ein Nadelöhr für Fehmarn-Urlauber:innen und Dänemark-Reisende ist die Fehmarnsundbrücke, die weiter saniert wird.

Zwei Hindernisse auf dem Weg nach Sylt

Autofahrer:innen in Richtung Nordfriesland und Sylt brauchen nordwestlich von Hamburg Geduld. Die A23 Hamburg-Heide ist bis Ende Juli bei Pinneberg nur einspurig befahrbar. Auch vor der Autoverladung in Niebüll müssten Sylt-Urlauber:innen mit längeren Wartezeiten rechnen, hieß es vom ADAC.

SAT.1 REGIONAL/dpa