Nordderby: FC St. Pauli verliert gegen Hansa Rostock

Damian Roßbach (M) von Hansa Rostock und Igor Matanovic von St. Pauli in Aktion. Foto: Sebastian Heger/dpa

Hansa Rostock überrannte am Sonntag St. Pauli in der ersten Halbzeit und gewann verdient gegen den Nordrivalen. Hansa-Trainer Härtel war begeistert – St.-Pauli-Coach Schultz eher entsetzt.

Der FC Hansa Rostock hat dem Nordrivalen FC St. Pauli die Grenzen aufgezeigt. Die Mecklenburger gewannen am Sonntag im heimischen Ostseestadion mit 2:0 (2:0) gegen die Hamburger und preschten mit nunmehr neun Punkten auf den sechsten Platz der 2. Fußball-Bundesliga vor. St. Pauli rutschte auf Rang elf ab. „Wir haben uns den den Schneid abkaufen lassen und vor allem in der ersten Halbzeit viel zu viele Fehler gemacht“, grollte St. Paulis Trainer Timo Schultz. Der Coach war ratlos über den blutleeren Auftritt seines Teams im ersten Durchgang.

Marcel Hartel: „Kamen die erste Halbzeit gar nicht ins Spiel“

Mit den Treffern durch die Hansa-Stürmer Kai Pröger (4. Minute), der einen Konter von der Mittellinie gekonnt vollendete, und John Verhoek (17.) per sehenswertem Fallrückzieher waren die Gäste bis zur Pause gut bedient. Nach dem Wechsel fiel den Hamburgern zu wenig ein, um das Spiel noch zu drehen. „Wir haben die Bälle nicht festgemacht, und Hansa hat gut umgeschaltet. So kamen wir die erste Halbzeit gar nicht ins Spiel“, gestand Mittelfeldmann Marcel Hartel geknickt.

Hansa-Trainer zufrieden: „Es gibt nichts zu meckern“

„Man sieht, dass ein frühes Tor einer Mannschaft einen Push gibt. Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, lobte Hansa-Trainer Jens Härtel seine Mannen. „Ich war bis zum Schluss angespannt, 2:0 ist immer gefährlich. Wirklich zugelassen haben wir aber nichts. Es gibt nichts zu meckern.“ Härtel lobte den Aufwärtstrend seines Teams nach der Klatsche am Spieltag zuvor. „Wir haben vieles besser umgesetzt als beim 0:4 in Darmstadt.“

St. Paulis Defensive wirkte orientierungslos

Vor 26.000 Zuschauenden erwischten die Rostocker den besseren Start. St. Paulis Defensive wirkte orientierungslos. Die Führung der Ostseestädter hätte gar noch höher ausfallen können, wenn Sebastien Thill (28.) und Pröger (31.) konsequenter gewesen wären. „Wenn wir so auftreten wie heute und mit diesen Fans im Rücken, wird es für jede Mannschaft gegen uns schwer. Danach hätte es 3:0, 4:0 stehen müssen. Dann wäre das Spiel in der zweiten Halbzeit einfacher geworden“, sagte Hansa-Torjäger John Verhoek, der drei Jahre für den Kiezclub gestürmt hatte. „Leider waren wir zweite Halbzeit zu passiv.“

„Kiezkicker“ seit sieben Auswärtsspielen ohne Erfolg

Die Hamburger sind sich treu geblieben. Auswärts kommt die Mannschaft nicht annähernd an die Heimvorstellungen heran. Seit sieben Spielen in der Fremde sind die „Kiezkicker“ ohne Erfolg. „Das Fazit fällt ernüchternd aus. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Wir wussten, was uns erwartet. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, unsere Fehler zu minimieren und uns besser abzusichern“, haderte Schultz. St. Paulis Offensive fand im ersten Abschnitt kaum statt. Nach der Pause bemühten sich die Gäste um das Spiel nach vorn. Doch gefährlich wurden sie nicht. Hansa hätte die Führung ausbauen können.

Massives Polizeiaufgebot bei Hochrisikospiel

Die Partie galt wegen der in der Vergangenheit oft gewaltsamen Rivalität der Fan-Lager als Hochrisikospiel. Ein massives Polizeiaufgebot verhinderte Auseinandersetzungen. Dennoch kam es zu einigen Vorfällen: Durch einen Böller im Hansa-Block erlitten sechs Fans ein Knalltrauma, eine Person wurde am Bein verletzt, zudem schossen kurz nach Abpfiff St. Pauli-Fans Leuchtraketen in den Rostocker Block. Ansonsten hatten die Sicherheitskräfte die rivalisierenden Gruppen diesmal weitgehend unter Kontrolle. Die Gesamtlage wurde aus der Luft von einem Helikopter aus beobachtet.

