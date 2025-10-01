Zwillingsnachwuchs bei seltenen Kleinen Pandas in Hannover

Hannover (dpa) –

Über Nachwuchs bei den seltenen Kleinen Pandas freut sich der Erlebnis-Zoo Hannover. Zwei Jungtiere der stark gefährdeten Tierart und der laut Zoomitteilung «schönsten Säugetiere auf Erden» haben dort das Licht der Welt erblickt. Die nach Geburt erst blinden und hilflosen Zwillinge verbrachten demnach die ersten Wochen in einer geschützten und mit Heu ausgepolsterten Wurfhöhle. Nun seien sie jedoch groß genug, um ihr Gehege zu erkunden.

«Bambusesser» oder «Feuerfüchse»

Die nach Angaben des Zoos auch als «Bambusesser», «Feuerfüchse» oder «glänzende Katzen» bekannten Katzenbären gehören ‒ anders als der Große Panda ‒ zu den Marderverwandten und nicht zu den Bären. Schon die Jungtiere der Kleinen Pandas seien mit ihrer schwarzen Stupsnase, den kleinen Knopfaugen, weißen Öhrchen und dem flauschigen Fell «unwiderstehlich niedlich», hieß es in der Mitteilung.

Der Erlebnis-Zoo ist nach eigenen Angaben Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für die Kleinen Pandas. Die Tierart stehe auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gelte als stark gefährdet.