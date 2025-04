Zwei Tote bei Unfall im Kreis Leer – Fahrer schwer verletzt

Rhauderfehn (dpa/lni) –

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Rhauderfehn (Kreis Leer) tödlich verletzt worden. Das Auto sei ohne fremde Einwirkung nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in der Nacht mit. Eine 20 Jahre alte Frau und ein 23-Jähriger seien dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der 21 Jahre alte Fahrer sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er sei nicht in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die betroffene Straße war für über fünf Stunden gesperrt.