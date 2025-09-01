Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lehmkuhlen (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Plön sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Maschinen der beiden 65 und 44 Jahre alten Biker stießen am Sonntagmittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve zwischen den Lehmkuhlener Ortsteilen Rethwisch und Falkendorf frontal zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 65-Jährige wurde mit einem Hubschrauber, der 44-Jährige mit einem Rettungswagen in Kieler Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.