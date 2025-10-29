Zugverkehr von Hamburg nach Sylt wieder frei

Seit Dienstagnachmittag war der Zugverkehr von Hamburg nach Sylt wegen eines defekten Stellwerks behindert. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Reparatur eines defekten Stellwerks in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt wieder freigegeben worden. Die Zugverbindungen auf der Strecke fahren nun wieder planmäßig, teilte eine Bahnsprecherin am Mittwochmorgen mit.

Seit Dienstagnachmittag kam es wegen der Schäden zu mehreren Zugausfällen und Verzögerungen auf der Strecke. Bahnreisende mussten zum Teil mit einem zusätzlichen Zeitbedarf von knapp 60 Minuten rechnen, wie ein Bahnsprecher am Dienstagabend mitteilte.

Von Westerland aus fuhren die Züge der Linie RE6 nur bis Husum. Ein Einsatzverkehr mit Bussen überbrückte von dort aus die Strecke nach Itzehoe. Auch die IC-Verbindung nach Westerland sowie die Züge der Linie RB62 von Heide nach Itzehoe waren betroffen. Die Arbeiten an dem defekten Stellwerk wurden den Angaben zufolge auch über Nacht fortgesetzt.