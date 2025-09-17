Zugunfall im Landkreis Stade – Treckerfahrer schwer verletzt

Kutenholz (dpa/lni) –

Bei einem Zugunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Stade ist ein Treckerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Fahrgäste im Zug seien nicht verletzt. Zuerst hatte das «Stader Tageblatt» berichtet.

Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Traktor und dem Wasserstoffzug der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Einsatzkräfte seien noch an der Unfallstelle. Die Strecke zwischen Hesedorf (Landkreis Rotenburg) und dem Bahnhof Kutenholz (Landkreis Stade) ist vorerst gesperrt.