Zeugnisse in Niedersachsen – Hier gibt’s Rat bei Notenstress

Hannover (dpa/lni) –

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen bekommen heute ihr Halbjahreszeugnis. Bei manchen Kindern und Eltern sorgt das für Kummer.

Was können Betroffene tun?

Bei Fragen, Nöten und Ängsten rund um das Zeugnis können Schülerinnen, Schüler und Eltern das Zeugnistelefon der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung anrufen. Von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr sind unter der Telefonnummer 0531 484 3344 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen erreichbar. Sie versuchen zu helfen. Wer möchte, kann auch eine E-Mail an zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de schreiben.

Wofür ist die Hotline da?

Das Zeugnistelefon soll Menschen aus Niedersachsen bei psychologischen Fragen und Anliegen rund um das Thema Noten und Zeugnis helfen. Wer Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses hat, sollte sich an die Servicestellen der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung wenden. Diese können dafür die richtige Ansprechperson vermitteln.

Und wenn es Kummer wegen anderer Probleme gibt?

Bundesweit gibt es verschiedene Stellen, die eine kostenlose Beratung anbieten. Hilfreich ist etwa die Nummer gegen Kummer. Unter 116 111 können sich Kinder und Jugendliche beraten lassen. Die Nummer 0800 111 0550 ist für Eltern und Erziehungsberechtigte da.