Zeugen nach Sexualdelikt in Hamburg gesucht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Hamburg-Marienthal eine 26-Jährige verfolgt und sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Täter gegen 2.56 Uhr zusammen mit der Frau an der Bushaltestelle Osterkamp aus, folgte ihr an der Rodigallee und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Als die Frau ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, hielt er sie fest und berührte sie unsittlich.

Erst als die Frau laut um Hilfe schrie und Anwohnende auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Krankenhauses. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.