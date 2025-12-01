Zehnjährige von Zug erfasst und schwer verletzt

Selsingen (dpa/lni) –

Ein zehnjähriges Mädchen ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Selsingen (Landkreis Rotenburg) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Das Mädchen war mit anderen Kindern auf dem Weg zur Schule. Als die Gruppe den Bahnübergang erreichte, leuchtete den Angaben zufolge bereits wegen eines herannahenden Zuges das Rotlicht am Andreaskreuz. Mehrere Fahrzeuge hielten an den Haltelinien.

Während die anderen Kinder vor den Gleisen stoppten, fuhr die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad weiter und kam mit dem Vorderrad erst vor den Schienen zum Stehen. Der Lokführer bemerkte das Kind, betätigte die Hupe, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Das Mädchen wurde vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Kind. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände, warum das Mädchen so nah an die Schienen geriet.