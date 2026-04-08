Zahl der Waffenscheine in Niedersachsen steigt

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen lassen sich immer mehr Menschen einen sogenannten kleinen Waffenschein ausstellen. Ende Dezember 2025 waren 90.775 solcher Erlaubnisse registriert – rund 2.800 mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2018 ist die Zahl damit um etwa 30.000 gestiegen, wie das Innenministerium auf Anfrage mitteilte.

Der kleine Waffenschein berechtigt dazu, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit zu führen. Für den Kauf oder Besitz dieser Waffen ist hingegen keine gesonderte Erlaubnis erforderlich.

Mehr große Waffenscheine, weniger Besitzkarten

Nach zuletzt rückläufigen Zahlen ist auch die Zahl der großen Waffenscheine wieder leicht gestiegen. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 wurden 642 registriert – etwa 20 mehr als Ende 2024. Zum Vergleich: Ende 2022 lag die Zahl noch bei 671, Ende 2023 bei 637. Mit dem großen Waffenschein dürfen scharfe Schusswaffen in der Öffentlichkeit getragen werden. Diese Erlaubnis wird jedoch nur selten erteilt.

Rückläufig ist hingegen die Zahl der Waffenbesitzkarten. Ende 2025 waren 251.962 registriert – rund 800 weniger als ein Jahr zuvor. Eine Person kann mehrere solcher Karten besitzen. Sie werden vor allem an Jäger und Sportschützen ausgegeben.