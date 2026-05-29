Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen sinkt

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Mai gesunken. Dies sei saisonal bedingt, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Witterungsbedingt gibt es im Frühjahr in einigen Branchen wie Bau und Landwirtschaft mehr Arbeit als in kühleren Monaten. Den Angaben zufolge waren im Mai 271.864 Menschen arbeitslos – 1,9 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl um 0,5 Prozent höher.

Die Arbeitslosenquote betrug 6 Prozent, das ist der gleiche Wert wie vor einem Jahr. Die Agentur verwies darauf, dass die Lage im verarbeitenden Gewerbe schwierig ist. Im Dienstleistungsbereich werden demnach aber qualifizierte Arbeitskräfte gesucht.