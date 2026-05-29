Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Mai gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Mai im Vergleich zum April um 1.300 auf 94.531 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,2 Punkte auf 8,3 Prozent zurückgegangen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 8,3 Prozent. Die Agentur griff auf Daten zurück, die bis zum 12. Mai vorlagen.

Der Leiter der Arbeitsagentur, Sönke Fock, kommentierte den monatlichen Rückgang nicht näher. Zur mittelfristigen Entwicklung sagte er, die wirtschaftliche Lage sei anhaltend angespannt, was in Hamburg über Jahre zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt habe.

Trotz der wirtschaftlichen Schwäche komme es in Hamburg aber weiter zu Stellenbesetzungen, berichtete Fock weiter. 29.300 arbeitslose Hamburger haben ihm zufolge von Januar bis Mai eine Beschäftigung aufgenommen.