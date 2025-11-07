Wohnhaus in Wolfenbüttel brennt – eine Person vermisst

Einsatzkräfte vor Ort: In Wolfenbüttel ist es zu einem größeren Einsatz wegen eines Feuers gekommen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Wolfenbüttel (dpa) –

Ein Brand in einem Wohnhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel hat am Abend einen Gebäudeteil in Flammen gesetzt. Eine Person wird vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Auch das Technische Hilfswerk sei im Einsatz.

Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, werden aktuell 16 Personen aus den betroffenen Wohnhäusern betreut.

Anwohner hatten eine Detonation gehört und die Einsatzkräfte gegen 18.50 Uhr alarmiert. Dichter Rauch war weithin sichtbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.