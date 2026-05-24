Wohnhaus brennt aus – Bewohnerin und Feuerwehrmann verletzt

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Einfamilienhaus in Braunschweig ist komplett ausgebrannt. Zeugen hätten in der Nacht aufsteigenden Rauch gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohnerin und ihr Hund konnten sich demnach rechtzeitig ins Freie retten. Die Frau wurde durch den Brand aber verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden.

Den Feuerwehrleuten gelang es den Angaben nach, ein Übertreten der Flammen auf die Nachbarhäuser zu unterbinden. Sie sollen teilweise von zwei Drehleitern aus versucht haben, die Flammen zu löschen. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Ebenso unklar blieb die Ursache des Brandes.

Wegen des starken Rauchs hatte die Feuerwehr die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen wurde die Warnung wieder aufgehoben.