Wohn- und Geschäftshaus nach Brand einsturzgefährdet

Die Feuerwehr musste im Landkreis Hildesheim bei den Löscharbeiten eines Brandes Teile der Hausfassade abtragen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Algermissen (dpa/lni) –

Im Landkreis Hildesheim ist ein Wohn- und Geschäftshaus nach einem Brand einsturzgefährdet. Nach Angaben der Polizei ging der Notruf wegen des Brandes auf einem Hof in Algermissen bereits am frühen Dienstagabend ein. Die Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben, allerdings werde der Schaden ersten Schätzungen nach sehr hoch ausfallen.

Erst am frühen Mittwochmorgen konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten beenden. Sie habe ein Übergreifen des Feuers auf ein weiteres Gebäude verhindern können. Allerdings seien bei den Löscharbeiten auch Fahrzeuge beschädigt worden, die bei dem Haus geparkt waren.

Die Ursache des Brandes sei noch unklar, die Brandermittlung könne derzeit nicht in das beschädigte Haus.