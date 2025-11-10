Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die Woche beginnt im Norden mit neblig-trübem Wetter, phasenweise Sprühregen und milden Temperaturen von bis zu 11 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch für den Dienstag in Hamburg und Schleswig-Holstein Regen, jedoch mit Auflockerungen – vereinzelt sorgen demnach Wolkenlücken für kurze sonnige Episoden. Die Temperaturen bleiben wie am Vortag.

An der Nordsee kommt ein teils starker Wild hinzu. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es bewölkt mit zeitweise Regen.

Der Mittwoch bringt im ganzen Norden einen Sonne-Wolken-Mix mit mildem Herbstwetter bis zu 14 Grad in Hamburg und 12 Grad in Flensburg, ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wind an der Nordsee vom Vortag wird stärker. Helgoland erwarte starke bis stürmische Böen, teilte ein DWD-Sprecher der dpa mit.

Am Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke den Angaben nach erneut über dem Norden und sorgt für teilweise Regen. In Mecklenburg-Vorpommern werden Temperaturen bis 14 Grad erreicht, allerdings gefolgt von einem starken, teils böigen Südwind.