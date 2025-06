Wechselhaftes Wetter im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich auf viel Wind und Wolken einstellen. So soll es heute zunächst stark bewölkt bis bedeckt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu kommen örtlich schwache Schauer. An der Nordsee gibt es bis heute Mittag zeitweise Windböen um 55 km/h aus Südwest bis West, einzelne stürmische Böen um 65 km/h sind gering wahrscheinlich. Am Vormittag bis zum Nachmittag gibt es auch an der Ostsee stellenweise Windböen aus West. In der zweiten Tageshälfte ist es dann wechselnd bewölkt, später lockert es auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei maximal 19 Grad auf Sylt bis 22 Grad zwischen Lübeck und Hamburg.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD zunächst wolkig, im Laufe der Nacht verdichtet sich von Nordwesten her die Bewölkung und stellenweise regnet es etwas. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Am Samstag ist es überwiegend stark bewölkt und örtlich gibt es etwas Regen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad.