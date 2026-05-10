Vuskovic-Ersatz für Sekunden: Lemke jüngster HSV-Spieler

Hamburg (dpa/lno) –

Wenige Sekunden reichten Louis Lemke, um sich bei seinem Bundesliga-Debüt gleich mit einer Bestmarke in den Statistiken des Hamburger SV zu verewigen. Mit 16 Jahren und 214 Tagen ist das Verteidiger-Talent nun der jüngste Fußball-Profi in der Geschichte des HSV.

Lemke wurde beim 3:2-Sieg gegen den SC Freiburg in der Nachspielzeit gemeinsam mit dem 19 Jahre alten Shafiq Nandja für die Stars Luka Vuskovic und Fabio Vieira eingewechselt. «Das war jetzt nichts, wo wir gesagt haben, wir haben irgendwas zu verschenken, sondern es ist dann auch einfach der Lohn für gute Arbeit», sagte HSV-Trainer Merlin Polzin zu den Einwechslungen.

Lemke viertjüngster Bundesliga-Debütant

In der Bundesliga waren nur Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Linus Güther (1. FC Union Berlin) und Paul Wanner (FC Bayern München) bei ihren Premieren jünger als Lemke. In den HSV-Annalen löste er Omar Megeed als Rekordhalter bei den Profis ab. Megeed war in der Zweitliga-Saison 2022/23 beim 2:0-Auswärtssieg in Bielefeld 16 Jahre und 359 Tage alt.

Lemke wird seit der Saison 2023/24 beim HSV ausgebildet. Der Junioren-Nationalspieler spielt seit dem Winter in der U21 in der Regionalliga.