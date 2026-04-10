Vorfahrt genommen – drei Verletzte bei schwerem Unfall

Northeim (dpa/lni) –

Bei einem Unfall an einer Kreuzung der Bundesstraße 3 in Northeim sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Am späten Donnerstagabend habe ein 30-Jähriger mit seinem Wagen im Ortsteil Sudheim die Bundesstraße gekreuzt – vorfahrtswidrig und bei gelb-blinkender Ampel, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig war ein 33-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bundesstraße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, der 30-Jährige und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er kam ebenfalls ins Krankenhaus.