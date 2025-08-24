Vier Verletzte bei Unfall auf A29

Oldenburg (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall in einem Baustellenbereich der Autobahn 29 nahe Oldenburg haben vier Menschen Verletzungen erlitten. Am Samstagnachmittag seien die vier beteiligten Autos auf der Huntebrücke unterwegs gewesen, als wegen des «äußerst zähflüssigen Verkehrs» bis zum Stillstand gebremst werden musste, teilte die Polizei mit. Das übersah offensichtlich der Fahrer eines Kleintransporters – er fuhr auf das Auto eines 56-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde auf das Auto eines 60-Jährigen geschoben, das wiederum gegen den Wagen einer 76-Jährigen prallte.

Dabei wurden sowohl der Fahrer des Kleintransporters und dessen 22 Jahre alter Beifahrer als auch der 56-Jährige und seine gleichaltrige Begleiterin leicht verletzt. Drei der beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahnen in Richtung Wilhelmshaven und Osnabrück wurden zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.