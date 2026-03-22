VfL Osnabrück feiert bei Hoffenheim II nächsten Sieg

Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück lässt sich bei seiner Mission Aufstieg weiter nicht aufhalten. Der seit elf Spielen ungeschlagene Fußball-Drittligist siegte 1:0 (1:0) bei der zweiten Auswahl der TSG Hoffenheim und festigte die Postion als Tabellenführer. Die Osnabrücker stehen sieben Punkte vom Relegationsrang entfernt.

Für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bedeutete der Erfolg der sechste Sieg nacheinander. In einer weitgehend ereignislosen Partie brachte David Kopacz den VfL nach zehn Minuten in Führung. Die Niedersachsen ließen danach einige Chancen zum 2:0 liegen beim Südwest-Club aus der unteren Tabellenhälfte.