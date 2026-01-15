Verkehrsunfall mit sechs Verletzten – B76 gesperrt

Altenholz (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße B76 wurden sechs Menschen verletzt. Wie es zu dem Unfall bei Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam, sei bisher nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuerst berichtete das «Flensburger Tageblatt».

Aufgrund des Unfalls bestehe derzeit auf der Bundesstraße eine Sperrung in beide Richtung. Nach Angaben des Sprechers kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.