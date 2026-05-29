Vereinshaus brennt in Hamburg komplett aus

In Hamburg-Wilhelmsburg rückte in der Nacht die Feuerwehr zu einem Großeinsatz wegen eines Brands eines Vereinshauses mit Kleingarten aus. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Vereinshaus mit angrenzendem Kleingarten ist in der Nacht in Hamburg-Wilhelmsburg vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 22.39 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das gemauerte Vereinshaus eines Kleingartenvereins mitsamt Holzanbau bereits in Flammen. Während des Brandes kam es durch explodierende Gasflaschen zu mehreren lauten Knallgeräuschen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Eine besondere Herausforderung sei die Wasserversorgung gewesen, da sich in unmittelbarer Nähe keine Hydranten befanden, teilte die Feuerwehr mit. Deshalb mussten die Einsatzkräfte eine rund 600 Meter lange Schlauchleitung verlegen.

Das etwa fünf mal zehn Meter große Gebäude brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.