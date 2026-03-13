Verein Zentrum zieht erstmals in einen VW-Betriebsrat ein

Bei der Betriebsratswahl in Braunschweig ziehen erstmals auch zwei Vertreter von Zentrum in das Gremium ein. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Die als AfD-nah geltende Arbeitnehmerorganisation Zentrum ist erstmals bei VW in einen Betriebsrat eingezogen. Bei der Wahl am Standort Braunschweig erhielt ihre Liste 6,49 Prozent der Stimmen, wie die örtliche IG Metall nach der Auszahlung auf Anfrage bestätigte. Damit errang Zentrum 2 der 35 Sitze im dortigen Betriebsrat. Die IG Metall kam auf 78,5 Prozent und 28 Mandate, die Christliche Gewerkschaft Metall auf 15 Prozent und 5 Sitze.

Das Zentrum, das sich selbst als «alternative Gewerkschaft» bezeichnet, war erstmals bei VW mit einer eigenen Liste angetreten. Braunschweig war dabei der einzige Standort, an dem es mit einer eigenen Liste vertreten war. Aufgestellt waren nur zwei Kandidaten, die nun beide gewählt wurden. Kreisen aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates zufolge hätte das Wahlergebnis auch nicht für mehr Sitze gereicht.

Bisher ist der Verein vor allem in Süd- und Ostdeutschland aktiv. Gegründet wurde er 2009 als «Zentrum Automobil» im Mercedes-Benz-Werk in Stuttgart-Untertürkheim.

Die Braunschweiger IG-Metall-Listenführerin Daniela Nowak sprach von einem positiven Wahlergebnis in herausfordernden Zeiten. In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung zeige sich, dass die deutliche Mehrheit weiterhin auf bewährte Solidarität und Tarifbindung setze. «Gemeinsam setzen wir den Kurs fort», sagte sie laut Mitteilung. «Wir werden uns auch in den nächsten Jahren konsequent für die Belange unserer Kolleginnen und Kollegen einsetzen.»