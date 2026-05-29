Unwetter im Norden: Gewitter und Sturm am Freitagnachmittag

Hamburg/Hannover/Kiel (dpa) –

Der Norden startet mit einem kräftigen Wetterumschwung am Freitagnachmittag ins Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Norddeutschlands vor teils schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Besonders in Niedersachsen könnten die Unwetter heftig ausfallen.

Dabei beginnt der Freitag zunächst noch sommerlich warm und freundlich. In Hamburg und Schleswig-Holstein steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad, im Emsland in Niedersachsen sind sogar bis zu 31 Grad möglich. Doch schon ab dem Vormittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf. Im Tagesverlauf nimmt die Gefahr von Schauern und Gewittern deutlich zu.

Der DWD erwartet vor allem in Niedersachsen und Bremen kräftige Gewitter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und schweren Sturmböen. Lokal seien sogar orkanartige Böen mit 90 bis 110 Kilometern pro Stunde möglich. Besonders betroffen sein könnten am Abend Gebiete westlich der Weser.

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein rechnen Meteorologen mit teils kräftigen Gewittern. Die Wahrscheinlichkeit für extreme Unwetter sei dort zwar etwas geringer, dennoch seien lokal schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde möglich. Der Schwerpunkt liege nach DWD-Angaben zwischen Dithmarschen und Lauenburg.

Wetter beruhigt sich ab Samstag

In der Nacht zum Samstag ziehen die Gewitter ostwärts ab. Danach beruhigt sich das Wetter spürbar. Der Samstag zeigt sich vielerorts freundlich bis sonnig. An den Küsten werden 18 bis 23 Grad erreicht, im Binnenland von Niedersachsen noch bis zu 25 Grad. Dazu weht meist ein mäßiger Nordwestwind.

Auch der Sonntag bleibt überwiegend angenehm. Nach örtlichem Nebel am Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Einzelne Schauer sind zwar weiterhin möglich, größere Unwetter werden aber nicht erwartet. Die Temperaturen liegen an den Küsten zwischen 17 und 19 Grad, im Landesinneren werden bis zu 24 Grad erreicht.

Damit dürfte das Wochenende nach einem turbulenten Auftakt insgesamt doch noch versöhnlich enden – mit einer Mischung aus Sommergefühlen, frischer Nordseeluft und nur noch wenigen Regenschauern.