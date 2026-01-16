Unbekannte stehlen mehrere Außenborder aus Winterlager

Laboe/Wendtorf (dpa/lno) –

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen aus Winterlagern im Landkreis Plön mehrere Außenbord-Motoren von Booten gestohlen. Dabei sei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Konkret haben Täter drei Außenborder zwischen dem 23. Dezember 2025 und dem 13. Januar 2026 in Wendtorf und Laboe gestohlen. Der Versuch, einen vierten Motor zu stehlen, sei misslungen. Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt und sucht Zeugen.