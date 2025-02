Übergabe von Positionspapier für besseren Schweinswalschutz

Hörnum (dpa/lno) –

Mehrere Umweltschutzverbände wollen am Mittwoch (11.15 Uhr) ein Positionspapier zum besseren Schutz von Schweinswalen an Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) übergeben. Auch nach mehr als 25-jährigem Bestehen würden die Schweinswale in Deutschlands Walschutzgebiet vor Sylt und Amrum nicht ausreichend geschützt, teilten die Verbände im Vorfeld mit. Dabei seien störungsfreie Rückzugsräume für die Tiere aufgrund der vielfältigen Belastungsfaktoren dringend notwendig. In dem Papier werden den Angaben zufolge konkrete Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Meeressäuger gefordert.