Traditionsreedereien bündeln Hamburger Hafenrundfahrten

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei traditionelle Anbieter von Hamburger Hafenrundfahrten schließen sich zusammen. Die Rainer Abicht Elbreederei GmbH & Co. KG übernehme den laufenden Geschäftsbetrieb von Barkassen Meyer Touristik GmbH & Co. KG, teilte eine PR-Agentur im Auftrag der beiden Unternehmen mit. Abicht führe den Namen und die Marke «Barkassen Meyer» fort. Die Angebote und Routen blieben erhalten – nur künftig unter einem gemeinsamen Dach, hieß es. Der Zusammenschluss wird zum 1. Januar 2026 wirksam.

«Unsere Branche steht vor großen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen. Gemeinsam können wir unsere Flotten effizienter betreiben, neue Energie- und Antriebskonzepte umsetzen und unsere Gäste weiterhin mit echter Hamburger Gastfreundschaft begeistern», erklärte den Angaben zufolge der Inhaber von Barkassen-Meyer, Hubert Neubacher.

Die Geschäftsführung liege künftig bei Neubacher und dem bisherigen Abicht-Chef Dragan Botic sowie dem neu berufenen Mitglied Focko Keiter. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, hieß es. Das gemeinsame Unternehmen wird 41 Barkassen betreiben.