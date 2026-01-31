Towers feiern gegen Niners den nächsten Sieg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben ihre Siegesserie in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich vor 2.921 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 86:69 (40:37) gegen die Niners Chemnitz durch und triumphierte damit das dritte Mal in Serie. Zudem war es für die allerdings weiterhin abstiegsbedrohten Gastgeber der fünfte Sieg im 15. Spiel. Zwar handelte es sich bei der Partie um den offiziellen Rückrundenstart, Hamburg hat aber bisher nicht alle Begegnungen aus der Hinrunde aufgrund von Absagen und Verschiebungen bestritten.

Der Auftritt der Hamburger im ersten Viertel erinnerte allerdings erst einmal an die schlechten Vorstellungen in den ersten Monaten der Saison. Offensiv gelang den Gastgebern lange Zeit kaum etwas, nach rund sieben Minuten lautete der Zwischenstand 4:13. Anschließend steigerten sich die Towers aber sichtbar und reagierten im zweiten Abschnitt auf einen erneut deutlichen Rückstand mit einem 16:3-Lauf bis zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hamburg das effektivere Team und ging nach einer 12:0-Serie mit einem Polster von 16 Punkten ins vierte Viertel. Im Schlussabschnitt schrumpfte der Vorsprung zwischenzeitlich wieder auf zehn Punkte zusammen, doch binnen einer Minute zogen die Hamburger mit einem 7:0-Lauf vorentscheidend auf 80:63 davon.