Tödliche Attacke an Haltestelle – Polizei bittet um Hinweise

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Tod eines 25-Jährigen in Bremen ermittelt die Mordkommission. Ein Passant fand den Mann am Dienstagabend an einer Haltestelle bewusstlos und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach ins Krankenhaus, wurde notoperiert und starb in der Nacht zu Freitag.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 25-Jährige von einem anderen jungen Mann geschlagen, stürzte auf den Kopf und erlitt dabei die lebensgefährliche Verletzung. Die Polizei sucht Zeugen und geht davon aus, dass sich die Tat am Dienstag gegen 20.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Falkenstraße ereignete. Der Täter sei anschließend geflohen.