Teurer Diesel – Elbfähre Glückstadt erhebt Zuschlag

Glückstadt (dpa) –

Der Krieg im Iran hat jetzt auch Folgen auf der Elbe: Wegen der sprunghaft gestiegenen Dieselpreise führt die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen einen befristeten Zuschlag ein. Für alle seit dem 23. März gekauften Tickets gelte ein Treibstoffzuschlag von 20 Cent bis 1,80 Euro, teilte der Betreiber FRS Elbfähre Glückstadt Wischhafen auf seiner Homepage mit. «Dies ist notwendig, um die derzeit erhöhten Kosten decken zu können», hieß es. Zuvor hatten die «Cuxhavener Nachrichten» und der NDR darüber berichtet.

Die Höhe des Zuschlags ist demnach gestaffelt: Passagiere zahlen 20 Cent, für Autos und Motorräder werden 80 Cent fällig, für Lkw, Busse und Camper 1,80 Euro – jeweils zusätzlich zum bisherigen Ticketpreis. Der Zuschlag soll den Angaben zufolge nur befristet gelten. «Wir hoffen sehr, dass sich die Lage zeitnah normalisiert, sodass schnellstmöglich wieder der ursprünglich geplante Fahrpreis gültig sein kann», hieß es.

Hintergrund ist der sprunghafte Anstieg der Dieselpreise durch den Iran-Krieg. Seit der Konflikt im Nahen Osten eskaliert ist, steigen die Preise für Öl und in der Folge auch für Benzin, Diesel und Heizöl. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Straße von Hormus. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.