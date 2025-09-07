Taucher rettet 19-Jährigen nach Badeunfall in Tannenhausen

Aurich (dpa/lni) –

Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall an einem See im ostfriesischen Tannenhausen bei Aurich verunglückt. Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag alarmiert worden, da der Mann in dem Badesee untergegangen war, wie die Polizei mitteilte. Ein Taucher, der zufällig an dem Gewässer war, fand den 19-Jährigen im Wasser, brachte ihn ans Ufer und begann eine Wiederbelebung. Rettungskräfte flogen den jungen Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er wurde lebensgefährlich verletzt.