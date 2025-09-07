Taucher rettet 19-Jährigen nach Badeunfall in Tannenhausen

07. September 2025 11:59
Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Aurich (dpa/lni) –

Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall an einem See im ostfriesischen Tannenhausen bei Aurich verunglückt. Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag alarmiert worden, da der Mann in dem Badesee untergegangen war, wie die Polizei mitteilte. Ein Taucher, der zufällig an dem Gewässer war, fand den 19-Jährigen im Wasser, brachte ihn ans Ufer und begann eine Wiederbelebung. Rettungskräfte flogen den jungen Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

