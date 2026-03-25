SVG Lüneburg siegt in Maaseik – Finalchance im CEV-Pokal

Maaseik (dpa) –

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Erreichen des Endspiels im CEV-Pokal erarbeitet. Der deutsche Pokalsieger gewann das Halbfinal-Hinspiel beim belgischen Vertreter Greenyard Maseik mit 3:1 (15:25, 25:20, 25:22, 26:24). Im Rückspiel am 2. April in der heimischen LKH-Arena können sich die Niedersachsen sogar eine 2:3-Niederlage erlauben. Jeder eigene Sieg reicht ohnehin zum Finaleinzug.

Die Gastgeber starteten mit druckvollen Angaben und einem extrem dominanten Blockspiel. So ging der erste Satz schnell an die Belgier. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte LVG-Trainer Stefan Hübner den erst 18 Jahre alten Axel Enlund ein. Der schwedische Diagonalangreifer fand jetzt immer wieder die Lücken in der Defensive. Im vierten Satz besiegelte dann ein Angriffsfehler der Belgier den Sieg der «Lüne-Hünen».

Vor dem Rückspiel steht für die Lüneburger, die die Bundesliga-Hauptrunde auf dem ersten Platz beendet hatten, der Auftakt in die Viertelfinal-Serie um die deutsche Meisterschaft an. Zu Gast in der LKH-Arena sind am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) die WWK Volleys Herrsching. Zum Erreichen des Halbfinales sind zwei Siege nötig.