Stau-Auffahrunfall auf A2 – ein Schwerverletzter

Ingersleben (dpa) –

Ein 46-jähriger Kleintransporterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde schwer verletzt worden. Er war in Höhe von Morsleben auf der rechten Fahrspur in einem Baustellenbereich unterwegs und übersah offenbar, dass sich ein Stau gebildet hatte, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann, der in Fahrtrichtung Hannover unterwegs war, ungebremst auf einen Sattelzug am Stauende auf. Rettungskräfte bargen den 46-Jährigen nach dem Unfall am Freitagmittag aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.