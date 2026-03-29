Sperrungen wegen neuer Schienen für die Harzquerbahn

Sorge (dpa) –

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) erneuern voraussichtlich bis Mittwoch einen Bahnübergang auf der Strecke zwischen Eisfelder Talmühle und Drei Annen Hohne. Die Verbindungen der betroffenen Harzquerbahn zwischen den beiden Bahnhöfen werden als Schienenersatzverkehr gefahren, wie das Bahnunternehmen mit Sitz in Wernigerode mitteilte. Die Baustelle wirke sich auch auf den Autoverkehr aus, hieß es. Bei Sorge ist die B242 gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

«Mit den aktuellen Arbeiten führen wir das zu Ende, was wir im vergangenen November wegen des Winters nicht zu Ende bringen konnten», sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen. Weil Schienen und Belag erneuert werden müssen, setze die HSB auf Gleistragplatten. Dieses Prinzip funktioniere ähnlich wie im Modellbahnbau und sei besonders strapazierfähig. «Das haben wir bisher erst an zwei Bahnübergängen angewendet», sagte Bahnsen. «Diese Gleistragplatten haben eine sehr lange Lebensdauer bis zu 70 Jahren.»

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Dazu gehören die Brockenbahn, die Harzquerbahn und die Selketalbahn.