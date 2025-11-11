SPD und Grüne wollen «Niedersachsen-Menü» zurückbringen

Hannover (dpa/lni) –

Studierende in Niedersachsen sollen bald wieder ein warmes Mittagessen für 2,50 Euro bekommen. SPD und Grüne im Landtag wollen das sogenannte «Niedersachsen-Menü» an allen Hochschulen im Land neu auflegen, wie die beiden Regierungsfraktionen mitteilten. Fünf Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Das günstige Menü gab es bereits während der Corona-Pandemie, das Angebot lief mit dem Nachtragshaushalt 2023/2024 aus. Nun soll das Wissenschaftsministerium das Angebot so schnell wie möglich wieder einführen, sagte die SPD-Abgeordnete Dörte Liebetruth. Spätestens zum Sommersemester im April sollen die Mahlzeiten täglich in den Mensen angeboten werden.

Wie lange das Projekt laufen kann, hängt laut den Regierungsfraktionen davon ab, wie viele Studierende es nutzen. Das Jahr 2026 soll mit den fünf Millionen Euro ausfinanziert sein.

Finanzierung über die politische Liste

Viele Studierende dürften auf die Neuauflage hoffen. «Wir wissen ja alle, was mit den Lebensmittelpreisen in den letzten Jahren passiert ist. Wir wissen auch alle, wie teuer Wohnraum für Studierende ist, und insofern ist das, glaube ich, eine richtig, richtig coole Aktion», sagte Grünen-Fraktionschef Detlev Schulz-Hendel.

Das Projekt ist Teil der sogenannten politischen Liste von SPD und Grünen. Darüber finanzieren die beiden Fraktionen gezielt Vorhaben, die ihnen besonders wichtig sind – insgesamt 93,5 Millionen Euro sollen so 2026 unter anderem in Sport, Bildung, Kultur und Landwirtschaft fließen.