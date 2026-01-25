Sodebo bricht Rekord – Weltumseglung in 40 Tagen geschafft

Die Sodebo war so schnell wie noch kein Boot zuvor. (Archivbild) Alexis Courcoux/Brest Atlantiques/dpa

Brest/Frankreich (dpa) –

Der französische Skipper Thomas Coville hat mit seinem Team Sodebo den Rekord für die schnellste Nonstop-Weltumseglung geknackt. Im vierten Anlauf seit 2020 holte er sich mit seiner Crew einen der wichtigsten Rekorde im internationalen Segelsport – die Jules Verne Trophäe.

Der Maxi-Trimaran «Sodebo Ultim 3» passierte die Start- und Ziellinie bei Ouessant vor der bretonischen Westküste am Sonntagmorgen um 7.46 Uhr nach 40 Tagen, 10 Stunden, 45 Minuten und 50 Sekunden. Im Kampf um die 1990 ausgelobte Jule Verne Trophäe war es der 15. von insgesamt 31. Versuchen einer Crew, der ins Ziel führte und der zehnte mit einem Rekord.

Zuvor hatten seit dem 26. Januar 2017 Francis Joyon und seine Crew auf «Idec Sport» den Rekord für die schnellste Weltumseglung ohne Zwischenstopps gehalten. Jetzt waren Coville, Benjamin Schwartz, Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouelle und Nicolas Troussel 12 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden schneller.

Auch Sturmtief Ingrid stoppt Sodebo nicht

Dabei hatten sie in den letzten 24 Stunden ihrer Meisterleistung auch die Auswirkungen des schweren Sturmtiefs Ingrid zu bändigen. Der klassische Kurs führte das Team von der Start- und Ziellinie in Frankreich den Atlantik hinunter, im Südmeer um die drei großen Kaps – das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin und Kap Hoorn – und den Atlantik wieder hinauf.

Der Rekord für die schnellste Weltumseglung muss noch vom World Sailing Speed Record Council (WSSRC) ratifiziert werden. Den ersten Jules-Verne-Rekord, den 1993/1994 Bruno Peyron und seine Crew auf «Commodore Explorer» mit 79 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 56 Sekunden aufgestellt hatten, haben Coville und Co. jetzt fast halbiert.