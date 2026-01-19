SG Flensburg-Handewitt muss auf Lukas Jörgensen verzichten

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss bis zum Saisonende auf Kreisläufer Lukas Jörgensen verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der Nationalspieler Dänemarks am Sonntag in der EM-Partie gegen Rumänien (39:24) das Kreuzband gerissen. Damit wird der 26-Jährige kein Spiel mehr für die Norddeutschen absolvieren. Zur nächsten Saison wechselt er aus Flensburg zu One Veszprem nach Ungarn.

«Die Verletzung von Lukas Jørgensen ist ein schwerer Rückschlag für ihn und für uns als Verein», sagte SG Geschäftsführer Holger Glandorf: «Lukas wird uns sportlich wie menschlich sehr fehlen. Nun liegt der Fokus darauf, ihn bei seiner Genesung bestmöglich zu unterstützen.»