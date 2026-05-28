Schulkinder stürzen im Bus – Fahrer fährt weiter

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) –

Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses im Landkreis Osterholz sind vier Kinder verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete der 33-jährige Fahrer den Vorfall nicht, sondern setzte seine Fahrt am Mittwoch fort und brachte die Kinder zur Schule. Erst später zeigten Eltern den Vorfall an, nachdem die Kinder über Schmerzen geklagt hatten.

Der Fahrer hatte bei einem Bahnübergang so stark abgebremst, dass die Schulkinder stürzten und sich leicht verletzten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang in Osterholz-Scharmbeck dauern derzeit an.