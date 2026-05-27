Schüsse in Bremer Neustadt – Polizei stellt Verdächtige

Bremen (dpa/lni) –

Nach Schüssen in der Bremer Neustadt hat die Polizei mehrere Verdächtige gestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Mann durch Schüsse am Bein verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Die zur Einsatzstelle geeilten Beamten hatten ein Fahrzeug mit vier Verdächtigen noch in Tatortnähe gestellt. Zuvor hatten mehrere Menschen den Notruf gewählt und von Schüssen berichtet. Genaue Details und Hintergründe zu dem Vorfall sind noch offen, die Polizei ermittelt und sichert Spuren.

Den Angaben nach werden auch mögliche Zusammenhänge zur sogenannten Sonderkommission Fokus geprüft, die sich mit verschiedenen Schusswaffenangriffen in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt. Im März ist etwa ein Mann durch Schüsse gestorben. In dem Fall wurden bereits zwei Männer in Haft genommen.