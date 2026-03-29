Schrott statt Bombe – Keine Evakuierung in Celle

Celle (dpa/lni) –

Ein vermeintlicher Blindgänger am Celler Bahnhof hat sich als Metallschrott entpuppt. «Alle können wieder nach Hause zurückkehren», gab die Stadt Entwarnung. Rund 11.700 Anwohnerinnen und Anwohner sollten am Sonntag ursprünglich ihre Häuser verlassen, Züge sollten umgeleitet werden. «Das ist nun glücklicherweise nicht der Fall.»

Bei Untersuchungen wurde eine sogenannte Anomalie unter den Gleisanlagen festgestellt. Experten gingen davon aus, dass es eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sein könnte. Nun stellten sie fest, dass es sich nur um Metallschrott handelt.