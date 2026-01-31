Schnee legt Zugverkehr zwischen Braunschweig und Harz lahm

Wegen verschneiter Gleise kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im Nahverkehr. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Celle (dpa) –

Wegen starker Schneeverwehungen ist der Zugverkehr zwischen Braunschweig und dem Harz erheblich gestört. Auf der Strecke Braunschweig–Vienenburg–Goslar/Bad Harzburg sei derzeit kein geregelter Betrieb möglich, teilte das Eisenbahnunternehmen erixx mit.

Es komme zu zahlreichen Zugausfällen und teils sehr hohen Verspätungen. Einzelne Verbindungen verkehren demnach nur unregelmäßig. Als Ersatz wurde ein Busnotverkehr eingerichtet, der jedoch ohne festen Fahrplan fährt und weniger Plätze bietet als die Züge.

Eine verlässliche Prognose zur Entspannung der Lage gebe es bislang nicht, da die für die Räumung benötigte Schneefräse aktuell nicht zur Verfügung stehe, hieß es weiter. Mit einem geregelten Zugbetrieb sei voraussichtlich frühestens ab Montagmittag zu rechnen.