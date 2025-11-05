Schleswig-Holstein investiert 140 Millionen Euro in Häfen

Lübeck (dpa/lno) –

Schleswig-Holstein will 140 Millionen Euro aus seinem Anteil am Infrastruktur-Sondervermögen in die Häfen investieren. Die Häfen seien sicherheitsrelevant und bedeutend für Wirtschaft und Wohlstand, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) beim Deutsch-Finnischen Hafentag in Lübeck.

Zudem warb er für eine intensivere Zusammenarbeit im Ostseeraum. «Wir haben nicht nur wichtige Handelsbeziehungen, sondern verfolgen auch gemeinsam innovative Projekte», erklärte Günther. Um die Partnerschaft mit einigen Ostseeanrainern weiter zu vertiefen, werde er Ende des Monats mit einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft nach Estland reisen.

Gerade im Bereich der Sicherheit könne Schleswig-Holstein vieles von Finnland lernen. Günther betonte: «Finnland hat von allen EU-Ländern die längste Landesgrenze mit Russland. Finnland hat auch deshalb seine Verteidigungsbereitschaft immer hochgehalten und plant, seine Verteidigungsausgaben noch einmal deutlich zu erhöhen.» Daraus würden sich Chancen für gemeinsame Beschaffungs- und Rüstungsprojekte ergeben.