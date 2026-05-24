Schleifähre «Missunde III» fällt bis Mitte Juni aus

Kosel (dpa/lno) –

Die Schleifähre «Missunde III» fällt voraussichtlich bis Mitte Juni aus. Der Antriebsriemen der Fähre ist beschädigt und muss ausgetauscht werden, wie der zuständige Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mitteilte. Die Fähre bindet Gemeinden nördlich des Meeresarms Schlei an Städte wie Eckernförde und Kiel an.

Eine Fachfirma soll zudem den Antriebsstrang der Fähre untersuchen und prüfen, ob ein struktureller Fehler vorliegt, wie der Landesbetrieb weiter mitteilte. Die Behörde befindet sich demnach im Austausch mit der Werft Hermann Barthel, die die Fähre gebaut hat.

Der Ausfall der Schleifähre ist von Relevanz, weil auch die Lindaunisbrücke über die Schlei für Autos und Züge gesperrt ist. Pendler müssen die Schlei deshalb weiträumig umfahren, was diese in Zeiten hoher Kraftstoffpreise belastet.

Die zwischen Brodersby und Kosel-Missunde verkehrende «Missunde III» hatte erst Ende April mit einer Verzögerung von zwei Jahren den Betrieb aufgenommen. Der Einsatz der Solarfähre hatte sich verspätet, weil die Fähre und die Anleger den Angaben zufolge umgebaut werden mussten.