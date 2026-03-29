Schildkröte in Fluss entdeckt

Hildesheim (dpa/lni) –

Eine Schildkröte ist in Hildesheim möglicherweise mehrere Meter tief in den Fluss Innerste geworfen worden. Das Tier verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte die Schildkröte in eine Tierklinik.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine unbekannte Person das Tier vom Ufer mehrere Meter in die Tiefe geworfen. Der Pegelstand ist momentan so niedrig, dass die Schildkröte hart aufschlug, wie es weiter hieß. Ein Junge habe das Tier entdeckt und gerettet. Die Polizei bittet um Hinweise.