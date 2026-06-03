Sanierung auf Bahnstrecke Hamburg-Berlin vor dem Abschluss

Die Sanierung der Strecke zwischen Hamburg und Berlin steht vor dem Abschluss. (Archivbild) Jens Büttner/dpa

Berlin (dpa) –

Der Bahnverkehr auf der sanierten Strecke zwischen Hamburg und Berlin wird ab dem 14. Juni wie angekündigt wieder anlaufen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden ab dann alle Nahverkehrsverbindungen wieder nach dem regulären Fahrplan fahren.

Im Fernverkehr müssen die Fahrzeiten nach Bahnangaben jedoch bis zum 30. Juni noch leicht im Minutenbereich angepasst werden: Grund dafür sind letzte Abnahmen der neuen Signal- und Stellwerkstechnik zwischen Hagenow Land und Berlin-Spandau sowie Belastungs- und Abnahmefahrten, die Geschwindigkeitseinschränkungen erforderlich machen.

Wie der «Tagesspiegel» berichtete, werden der ICE und andere Schnellzüge für die Fahrt daher fünf bis zehn Minuten länger benötigen. «Es verkehren alle geplanten Züge in voller Kapazität», beteuerte die Bahn jedoch.

Wichtige Pendlerstrecke mit Zehntausenden Fahrgästen

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer. Sie ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag.

Die Strecke zwischen den beiden größten Städten der Bundesrepublik wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Ursprünglich sollten schon zum 1. Mai alle Züge wieder durchgehend auf dem Korridor fahren, doch wochenlanger Frost führte zu größeren Verzögerungen. Seit dem 15. Mai ist bereits der Teil zwischen Hamburg und Hagenow Land/Schwerin wieder freigegeben.