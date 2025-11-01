Saison der Gutshof-Weihnachtsmärkte steht bevor

Bald ist es wieder so weit: Vorweihnachtlicher Licherglanz auf den Gutshöfen in Schleswig-Hiolstein picture alliance / dpa

Pronstorf/Basthorst/Bossee (dpa/lno) –

Etliche Gutshöfe in Schleswig-Holstein bereiten sich auf ihre Weihnachtsmärkte vor. Die ländlichen Veranstaltungen haben sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit im Norden etabliert und ziehen Tausende Besucher an – auch als Alternative zu den städtischen Weihnachtsmärkten.

Die ersten Gutshof-Weihnachtsmärkte öffnen bereits am 14. November, so auf Gut Pronstorf im Kreis Segeberg. Dort beginnt bereits die 34. Saison vor der Kulisse des barocken Herrenhauses aus dem Jahr 1728.

Die Märkte haben unterschiedlich lange geöffnet. Das Angebot umfasst neben Kunsthandwerk, Essen und Trinken oft Tannenbaumverkauf und ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen.