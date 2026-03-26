Saison-Aus: Werder-Angreifer Topp erleidet Kreuzbandriss

Bremen (dpa) –

Angreifer Keke Topp von Werder Bremen hat sich schwer am Knie verletzt und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 22-Jährige zog sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu, teilte der Fußball-Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung des Offensivspielers mit. Laut Angaben des Portals «Deichstube» verletzte sich Topp während eines internen Testspiels gegen die U23 des Clubs.

Niemeyer: «Bittere Nachricht»

«Für uns, aber auch vor allem für Keke eine bittere Nachricht. Wir werden ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, damit er so schnell wie möglich zurückkehrt», wurde Profifußball-Leiter Peter Niemeyer zitiert.

Für den Club, der in dieser Saison große Probleme im Angriff hat, ist es ein Rückschlag im Abstiegskampf. Werder gehörte bislang zu den erfolglosesten Offensiven der Liga. Auch Topp musste zuletzt häufig Kritik einstecken. In 20 Partien erzielte er einen Treffer und gab nur eine Torvorlage.