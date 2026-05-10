S-Bahn mit 474 Menschen in Hamburg evakuiert

Am Samstagabend ist eine S-Bahn in Hamburg am Bahnhof Elbbrücken liegen geblieben. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem ein Zug der Linie S3 in Hamburg am Bahnhof Elbbrücken liegengeblieben war, haben Einsatzkräfte am Samstagabend 474 Fahrgäste aus dem Zug evakuiert. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, konnte die Bahn vermutlich wegen eines IT-Defekts gegen 20.15 Uhr nicht weiterfahren. Ein Abschleppversuch der Feuerwehr schlug zunächst fehl.

Daraufhin brachten Feuerwehr und Rettungskräfte die Fahrgäste aus dem Zug und begleiteten sie zum Bahnsteig. Eine Person kam laut einem Feuerwehrsprecher wegen «panikartiger Symptome» vorsorglich in ein Krankenhaus.

Für den mehrstündigen Einsatz wurden die Gleise stromlos geschaltet. Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Harburg war zeitweise gesperrt, wurde am späten Abend aber wieder freigegeben.